Scioperi: sindacati trasporti, adesione al 70% in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 24 LUG - Si attestano attorno all'80%, le adesioni dei lavoratori Fvg di Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti allo sciopero generale del comparto trasporti. "I dati sulle adesioni sono confortanti", hanno osservato i segretari di categoria Valentino Lorelli (Filt-Cgil), Lilli Bigoni (Fit-Cisl) e Michele Cipriani (Uiltrasporti) riuniti in un presidio in piazza Unità a Trieste.

In Fvg sono circa 17 mila gli addetti del comparto trasporti, di cui 10 mila impiegati nell'autotrasporto e logistica, 1.800 nelle ferrovie, altrettanti nel Tpl, 2 mila nel comparto portuale e circa 1.500 tra strade, autostrade, aeroporti e impianti a fune. L'agitazione è partita stamani con i settori ferroviario e autostradale. Braccia incrociate per l'intera giornata per gli addetti ai servizi marittimi; fermi per 4 ore i lavoratori del tpl. Tra le ragioni della mobilitazione - ricordano i sindacati - la necessità di rimettere in moto il Paese, puntando anche su investimenti in grandi opere strategiche. (ANSA).