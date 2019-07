Fincantieri: semestrale, ricavi +12%, risultato +17%

(ANSA) - TRIESTE, 24 LUG - Ricavi in crescita del 12%, così come con l'Ebitda a 215 milioni (+17%) e l'Ebitda margin del 7,6%, in lieve miglioramento rispetto al 7,3% del 30 giugno 2018, e risultato del periodo adjusted positivo per euro 34 milioni (rispetto ai 39 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente). Sono i dati più significativi della semestrale di Fincantieri che risulta al 30 giugno scorso avere un record di ordini acquisiti per 6,6 miliardi di euro. I risultati semestrali, approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri, riunitosi a Trieste sotto la presidenza di Giampiero Massolo, evidenziano un risultato del periodo adjusted positivo per 34 milioni e un utile (risultato del periodo) positivo per 12 milioni di euro. "In questa prima metà dell'anno abbiamo raggiunto per il settimo semestre consecutivo un'eccezionale crescita e un nuovo record, un livello di ordini mai raggiunto prima", ha commentato l'ad, Giuseppe Bono, a margine della riunione del CdA. (ANSA).