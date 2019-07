In aula con bermuda e infradito, giudice lo invita a tornare

(ANSA) - TRIESTE, 23 LUG - Si presenta in aula con un bermuda e infradito. Il giudice lo invita a uscire dall'aula e a ripresentarsi indossando degli abiti adeguati. E' accaduto durante un'udienza di fronte al presidente della Sezione civile del Tribunale di Trieste, Arturo Picciotto. In aula, riporta il Piccolo oggi in edicola, c'erano due coniugi in fase di divorzio con i rispettivi avvocati. Constatato l'abbigliamento poco consono al luogo, il giudice ha chiesto all'uomo di tornare con abiti adeguati. "In quell'udienza di divorzio il marito si è presentato con bermuda e calzature infradito", ha spiegato il magistrato secondo il quotidiano. "L'ho quindi invitato a tornare vestito in modo adeguato", ha aggiunto. L'apparenza, conclude, "è sostanza. E' un modo per riconoscere il valore dell'istituzione e l'importanza della funzione che stiamo svolgendo nel nome del popolo italiano". (ANSA).