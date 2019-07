Festival: Mittelfest 'sold out', oltre 10 mila presenze

(ANSA) - CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE), 22 LUG - Sono state oltre 10.000 le presenze registrate a Cividale del Friuli (Udine) nei dieci giorni del Mittelfest - il festival di prosa, musica e danza della Mitteleuropa conclusosi ieri - suddivise fra i 5.921 biglietti staccati (73% in più del 2018) e oltre 4.000 partecipanti ad altri appuntamenti collaterali. Sono i numeri dell'edizione 2019 del Mittelfest, diffusi oggi. In netto aumento - è stato osservato dagli organizzatori - anche gli abbonamenti, che rispetto al 2017, sono cresciuti del 50%. "I numeri - osserva il presidente dell'associazione Mittelfest Federico Rossi - confermano il Mittelfest come uno dei festival più prestigiosi a livello europeo e il pubblico ha partecipato con entusiasmo stellare". Quest'ultimo, ha aggiunto Rossi, "molto più maturo dei professionisti delle polemiche sterili ha capito e ha partecipato in massa, in maniera calorosa e con un senso di riconoscenza. Peccato che siano mancati all'appuntamento gli amministratori regionali". (ANSA).