Cinema: locandina tra sogno e utopia per Science+Fiction

(ANSA) - TRIESTE, 22 LUG - Un manifesto sospeso tra sogno e utopia che rispecchia lo stile visionario e immaginifico proprio dell'artista: è firmato dall'illustratore e fumettista italiano Jacopo Starace il disegno scelto come poster per la prossima edizione del Trieste Science+Fiction Festival, manifestazione dedicata alla fantascienza in programma nel capoluogo giuliano dal 29 ottobre al 3 novembre.

"La mia idea di fantascienza racconta l'evoluzione dei luoghi d'incontro e di aggregazione - spiega Starace descrivendo il suo lavoro - se in passato abbiamo avuto Horti, Salotti e Café, oggi immagino un grande convivio informatico in cui la coscienza collettiva dà origine alla 'grande rete'. Informazioni di ogni genere riposano con noi nel nostro nido di comfort, in attesa di essere assimilate e riproposte ad altre persone in una continua esplosione di incontri e scontri ideologici, tale e quale al big bang universale". (ANSA).