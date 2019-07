Rapina a Udine, gioielliere insegue banditi

(ANSA) - UDINE, 20 LUG - Due persone a volto scoperto hanno rapinato stamani una gioielleria in centro a Udine armati di una pistola. I due uomini hanno sottratto tre rolex da una gioielleria nella zona di via Mercatovecchio. Il proprietario avrebbe tentato di fermarli e sarebbe nata una colluttazione in cui i rapinatori lo avrebbero colpito al volto. Il gioiellieri avrebbe anche cercato di inseguirli in strada. A quel punto i rapinatori hanno esploso un primo colpo di pistola - non si ancora se vera o giocattolo - in aria. (ANSA).