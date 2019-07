Estate: Autovie, traffico intenso, coda di 3 km in A23

(ANSA) - TRIESTE, 20 LUG - Traffico sostenuto con rallentamenti tra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro verso Trieste: è la situazione alle ore 12,00 di oggi in A4. Finora non si sono verificate particolari criticità. Continui stop and go si formano, invece, sulla A23 tra Udine Sud e il Nodo di Palmanova, anche per il restringimento di carreggiata, dovuto al cantiere della terza corsia, tra il bivio e il casello di San Giorgio di Nogaro. Alle ore 9,00 e poi alle 11,00 si erano formati tre chilometri di coda in questo tratto, ora in fase di riassorbimento. Grande folla ai caselli di San Donà e Latisana e alla barriera di Trieste Lisert, entrambi in uscita.

Autovie Venete per questo weekend ha messo in campo tutte le forze per garantire agli utenti viaggi sicuri e confortevoli. A presidiare la rete ci sono - suddivisi in turni - 48 ausiliari.

(ANSA).