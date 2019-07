M5S: Di Maio in Fvg per incontro con attivisti

(ANSA) - PALMANOVA (UDINE), 19 LUG - E' giunto a Palmanova (Udine) il vicepremier e leader del M5S, Luigi Di Maio, per partecipare a un incontro con circa 180 tra attivisti e portavoce del Movimento in Friuli Venezia Giulia. Il vicepremier non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa che lo attendeva all'ingresso e prima di entrare nell'auditorium ha visitato un bar della piazza principale della città. La visita a Palmanova è una "tappa" del tour cominciato dai vertici del Movimento nelle diverse regioni italiane per l'ascolto della base in vista di una riorganizzazione del M5S. Tra i presenti il sottosegretario con delega alla Famiglia Vincenzo Zoccano, la deputata, Sabrina De Carlo, e il consigliere regionale del Fvg, Cristian Sergo.

