Alimenti mal conservati, sospesa attività salumificio

(ANSA) - UDINE, 19 LUG - L'attività di un salumificio in Friuli è stata sottoposta a sospensione dopo che, durante alcuni controlli dei Carabinieri del Nas di Udine, è stata accertata la presenza di alimenti mal conservati. I Nas hanno sequestrato quasi 4.000 confezioni di wurstel e oltre 2 tonnellate di carni bovine e suine in quanto congelate in maniera inappropriata e di origine e qualità diverse rispetto a quelle indicate in etichetta. Altri 659 prosciutti sono stati sottoposti a sequestro sanitario poiché conservati in stanze non idonee. Disposta anche l'immediata distruzione di 2 quintali di stinchi di maiale in quanto non idonei al consumo. Il valore della merce è di circa 30 mila euro. I responsabili legali della struttura sono stati deferiti in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria. L'operazione rientra nelle attività dei Carabinieri del Nas finalizzate al contrasto delle frodi e degli illeciti ai danni dei consumatori ed è stata eseguita insieme a personale dell'Azienda Sanitaria locale.(ANSA).



Data ultima modifica 19 luglio 2019 ore 17:11