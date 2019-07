Legale Regeni, chiesto a Conte richiamo ambasciatore

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "La situazione non è mai stata così negativa, l'ultima rogatoria non ha avuto risposta, non ci sono contatti tra le procure. Abbiamo chiesto il richiamo dell'ambasciatore italiano in Egitto". Lo ha affermato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, dopo l'incontro a Montecitorio tra la famiglia del ricercatore friulano ucciso in Egitto, il premier Giuseppe Conte e il presidente della Camera Roberto Fico, durato oltre un'ora.

Al termine del colloquio Fico ha sottolineato che "la Camera conferma la sospensione dei rapporti con il Parlamento egiziano, non ci sono le condizioni - ha spiegato - l'Egitto deve rispondere a ciò che l'Italia ha chiesto, a ciò che hanno chiesto la procura e il ministero di Grazia e Giustizia". Si va "avanti", dunque, "senza mollare nessuna strada". "Il governo c'è, c'era prima e ci sarà, Conte lo ha assicurato. Si va avanti", ha concluso.(ANSA).