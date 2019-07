Incidenti stradali: perde controllo, Suv contro supermercato

(ANSA) - TRIESTE, 17 LUG - Perde il controllo della Porsche Cayenne che sta guidando e si schianta contro il portico di ingresso di un supermercato. E' successo nel primo pomeriggio in centro a Trieste. Nell'incidente, le cui cause sono ora al vaglio delle forze dell'ordine, è rimasto coinvolto solo il Suv che ha colpito la colonna di cemento dell'edificio e il semaforo all'angolo tra via Pauliana e viale Miramare, vicino a piazza Libertà e alla Stazione ferroviaria. L'autista del mezzo, uscito autonomamente, risulta ferito in maniera lieve. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il personale del 118, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia locale. L'area del sinistro è stata messa in sicurezza.(ANSA).