Commercio: indagine, diminuiscono imprese in Fvg in 2018

(ANSA) - TRIESTE, 17 LUG - Nel 2018 in Friuli Venezia Giulia, il settore del commercio ha perso 707 imprese, di cui 392 al dettaglio. Saldo negativo (-227) anche tra iscritti e cessati nei servizi di alloggio e ristorazione. Il totale è di 934 società in meno, in un contesto in cui il Nordest - sommando commercio, alloggio e ristorazione - fa segnare -10.856. E' quanto emerge da un'indagine elaborata dall'Ufficio studi nazionale di Confcommercio su dati Movimprese, presentata oggi a Roma.

Queste "cifre - afferma il presidente di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo - confermano le perduranti difficoltà dell'economia, con pressione fiscale e burocrazia che costringono a perdite ulteriormente pesanti. Non a caso il segno 'meno', in ogni parte del territorio, interessa anche industria e agricoltura", rispettivamente -507 e -262. In Fvg - riporta una nota - sono 22.717 le imprese del commercio, di cui 11.417 al dettaglio, 9.582 dei servizi di alloggio e ristorazione. (ANSA).