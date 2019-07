Ambiente: Goletta, riscontrato inquinamento lungo Isonzo

(ANSA) - TRIESTE, 17 LUG - Su sei punti monitorati, tre sono risultati "fortemente inquinati": è questo il bilancio del monitoraggio microbiologico eseguito durante il passaggio della Goletta dei Laghi sul fiume Isonzo. I risultati della campagna di Legambiente - realizzata in collaborazione con il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont - sono stati diffusi oggi. Tra i punti campionati nei tratti sloveno e italiano del fiume, quelli risultati "fortemente inquinati", secondo i parametri della Goletta, si trovano a Villesse, a valle del depuratore di Gradisca; a Savogna d'Isonzo, in prossimità del depuratore di Gorizia; lungo il Groina nel punto in cui si immette nell'Isonzo. Entro i limiti, invece - riporta una nota - gli altri tre punti: a Savogna d'Isonzo sul Vipacco, affluente dell'Isonzo; a Deskle, sul ponte del centro abitato, e a Salcano, a monte della diga. I tecnici si sono concentrati sull'analisi delle microplastiche in acqua e dell'inquinamento microbiologico.