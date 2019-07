Furti: rubano macchinari agricoli, danno da 25mila euro

(ANSA) - TRIESTE, 16 LUG - Macchinari e attrezzature agricole, per un valore di circa 25 mila euro, sono stati rubati all'interno di un'azienda agricola di Budoia (Pordenone). Il furto, denunciato ieri, risalirebbe ai giorni scorsi, quando, in assenza del titolare, sarebbero state sottratte diverse attrezzature e macchine, tra cui due trattori, custodite in due capannoni. L'azienda si trova distante dall'abitato e dai luoghi di aggregazione; l'area inoltre non è provvista di impianto di allarme né di video sorveglianza interna e/o esterna. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Polcenigo, con con l'ausilio dell'organo operativo della Compagnia di Sacile, per risalire all'identità dei ladri.(ANSA).