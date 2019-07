Turismo: Regione, promuovere Fvg con foto social,via a sfida

(ANSA) - TRIESTE, 15 LUG - Partirà il 22 luglio e si concluderà l'1 settembre la 'challenge' per promuovere Lignano e Grado, lanciata da Promoturismo Fvg e rivolta ai turisti delle due località. La sfida, non un concorso, che coinvolgerà gli utenti di Instagram, è stata presenta oggi a Trieste dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, dall'assessore regionale al Turismo, Sergio Bini, e dal direttore di Promoturismo Fvg, Lucio Gomiero.

Ogni settimana i turisti potranno pubblicare sui loro profili social immagini originali delle due località con l'hashtag #LignanoChallenge e #GradoChallenge e con la tag @FvgLive: verranno selezionate le 10 foto per località più apprezzate dagli utenti e un team di esperti ne sceglierà la migliore. In palio 12 'esperienze' turistiche inedite in Fvg. "Invece di puntare su influencer noti e costosi abbiamo deciso di valorizzare i 'vicini di casa' - ha spiegato Fedriga - che possono essere più penetranti". "L'obiettivo - ha aggiunto Bini - è promuovere il Fvg in giro nel mondo dov'è poco conosciuto".