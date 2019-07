Giovane disperso da ieri su Monte Giaf, recuperato

(ANSA) - TRIESTE, 15 LUG - Un giovane di 27 anni, originario del Canada, che ieri sera non aveva fatto rientro alla sua tenda dopo un'escursione sul monte Giaf, è stato recuperato stamattina dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico di Maniago e dall'elicottero della Protezione civile.

Il giovane era partito ieri verso le 10 dal campeggio hippy in località Nudris, dicendo alla fidanzata di voler salire sul Monte Giaf. L'allarme per il mancato rientro è scattato stamattina intorno alle 4. Le squadre a piedi hanno trovato tracce di salita intuendo il percorso fatto dal ragazzo.

Successivamente si è alzato in volo anche l'elicottero per la ricerca dall'alto. Una squadra di soccorritori è stata sbarcata in cima per battere il monte in discesa. Verso le 9.30 il giovane è stato rintracciato e portato a valle con l'elicottero.

Ai soccorritori ha raccontato di aver preso una traccia di cacciatori che poi ha smarrito, rimanendo bloccato in una zona impervia. Alle operazioni hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.



