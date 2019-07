Mittelfest: festa in piazza per i bimbi con i Funamboli

(ANSA) - CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE), 14 LUG - Festa in centro oggi con l'allegria de la "Breve guida per futuri funamboli" di Ayusaya Puppet Theatre, messa in scena questa mattina nell'ambito del Mittelfest.

Più di 200 persone, tra cui moltissimi bambini hanno assistito in Piazza Paolo Diacono alle evoluzioni delle moderne "marionette-funamboli" manovrate con maestria dalla compagnia greca di Stathis Markopoulos, che con questo spettacolo è stata selezionata per il Premio Internazionale Teresa Pomodoro - Spazio teatro No'hma di Milano.

Si è trattata di una festa colorata e poetica, dove i piccoli hanno potuto anche "conoscere da vicino" i vari personaggi protagonisti in scena, grazie alla disponibilità e simpatia degli artisti. (ANSA).