Moda: Its premia i nuovi talenti dell'Oriente

(ANSA) - TRIESTE, 13 LUG - Una fucina di nuovi talenti della moda: è questo l'International Talent Support, la manifestazione di mostre e sfilate di collezioni, che si svolge ogni anno a Trieste e che stasera ha premiato le promesse della creatività.

Premi a stilisti emergenti internazionali che si sono distinti per il loro lavoro. Sono andati dunque a Corrina Goutos la menzione speciale by Vogue Talents e l'Its Sustainability Award; a Moon Hussain il premio della Camera nazionale della Moda Italiana. Nel novero dei vincitori anche Daoyuan Ding a cui sono stati assegnati il Tomorrow Entrepreneurial Creativity Award e l'Its Award offered by Allianz with Pitti Immagine Tutoring & Consulting; Rafael Kouto a cui sono andati il Lotto Sport Award e il Diesel Award; Jiaen Cai ha vinto l'Its Fashion@Work by illy Award e Annaliese Griffith-Jones l'Otb Award. Moon Hussain vince anche il Coin Excelsior Award. (ANSA).