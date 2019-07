Corte Conti: Rendiconto Fvg affidabile, ma con criticità

(ANSA) - TRIESTE, 12 LUG - "I risultati riscontrati nell'ambito del controllo sull'affidabilità del rendiconto di quest'anno hanno consentito di fornire una valutazione in termini di affidabilità del rendiconto regionale ancorché con diverse criticità". E' quanto emerge dalla relazione sul Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2018 presentata oggi dalla Sezione regionale di controllo della Corte Conti per il Fvg.

Per quanto riguarda "la consistenza totale del debito - si legge nell'intervento del magistrato relatore Marco Randolfi - si rileva un aumento, in quanto il debito regionale passa da 357,68 milioni di euro (al 31 dicembre 2017) a 382,07 milioni di euro alla chiusura dell'esercizio 2018". Ciò "principalmente a causa del subentro nei mutui e nei prestiti obbligazionari dell'ex provincia di Udine, oltre che a causa dell'assunzione di un nuovo mutuo regionale per 19,96 milioni di euro". (ANSA).