Sanità: dg San Carlo nomina nuovo direttore sanitario

(ANSA) - POTENZA, 10 LUG - Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, Massimo Barresi, ha nominato oggi il nuovo direttore sanitario, Rosario Sisto.

Sisto - direttore della Struttura organizzativa complessa "Distretto Tagliamento" dell'Azienda per l'assistenza sanitaria Aas5 "Friuli Occidentale" di Pordenone - subentra ad Angela Bellettieri, "che ha svolto le funzioni di direttore sanitario in via temporanea: l'Azienda - è scritto in una nota - ringrazia Bellettieri per il contributo dato in questi mesi e porge gli auguri di buon lavoro a Sisto".