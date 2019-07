Musica: Shapiro e Vandelli a castello Udine per Folkest

(ANSA) - UDINE, 9 LUG - La storia della canzone italiana dalla beat generation a oggi raccontata da due protagonisti di una stagione che è rimasta nella memoria e nel cuore del grande pubblico: è il tema del "Love and Peace Live Tour" di Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, che approderà questa sera al castello di Udine per Folkest, il festival che quest'anno compie 41 anni di concerti e musica. Dopo la calorosa accoglienza del loro album "Love and peace" (Sony Music) da parte di pubblico e critica, la coppia Shapiro-Vandelli farà tappa anche a Udine per uno spettacolo dal vivo di oltre due ore, incentrato sulla storia delle loro carriere: non solo Equipe 84 e The Rokes, le due storiche band di cui fecero parte, rispettivamente, Vandelli e Shapiro, ma anche incursioni nei loro percorsi artistici individuali. La proverbiale rivalità tra i due artisti verrà declinata con la consueta ironia dai due 'leoni' del palcoscenico, che delle loro differenze hanno fatto un punto di forza. (ANSA).