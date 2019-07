Beni Culturali: da Fondo Tutela MiBac 3,1 mln per Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 9 LUG - Ammontano a 3.101.699,20 euro le risorse destinate dal ministero per i Beni e le attività culturali per la tutela del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Il programma biennale del Fondo Tutela del MiBac approvato dal ministro Bonisoli - per un ammontare complessivo di 180 milioni di euro e 595 interventi in tutta Italia - ammette al finanziamento 20 progetti in Fvg. "Un'attenzione al patrimonio che necessita di interventi di tutela - commenta il ministro Bonisoli - e che è frutto di un puntuale lavoro di ricognizione sui territori, attraverso il coinvolgimento di tutti gli istituti periferici del Ministero". Fra le cifre più significative, informa una nota, quelle destinate al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (650mila euro); a Trieste, al Castello di Miramare (520mila euro) e al Palazzo Morpurgo, sede della Biblioteca Statale Stelio Crise (413.500 euro) e al Palazzo Werdenberg di Gorizia (300mila euro). (ANSA).



Data ultima modifica 09 luglio 2019 ore 12:50