Viabilità: Autovie, due incidenti stradali, code in A4 e A23

(ANSA) - TRIESTE, 8 LUG - Due incidenti stradali avvenuti questa mattina lungo la rete gestita da Autovie Venete stanno creando disagi al traffico, con code fino a 6 km.

Un mezzo pesante si è messo di traverso autonomamente tra il bivio A4/A23 e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia.

L'autista - informa Autovie Venete - non ha riportato ferite e il veicolo è stato rimosso ma, a causa del traffico sostenuto, le code non si sono riassorbite. Nel secondo caso un'auto ha tamponato un mezzo pesante tra Villesse e Palmanova, in direzione Venezia. La conducente della vettura ha riportato ferite lievi; il blocco del traffico per consentire i soccorsi ha comportato rallentamenti. Sul posto personale di Autovie Venete, Polizia Stradale e 118. Alle 9 la viabilità risulta congestionata in A4 tra Villesse e San Giorgio di Nogaro verso Venezia, con lunghe code, e in A23 tra Udine Sud e il bivio A4/A23, verso il bivio A4, dove le code hanno raggiunto i 6 km. Traffico rallentato anche in entrata alla barriera di Trieste Lisert.