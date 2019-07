Incendio vicino binari, stop treni tra Udine e Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 6 LUG - Un incendio è divampato nel pomeriggio nei pressi dei binari della linea ferroviaria Udine-Trieste, all'altezza di Lucinico di Gorizia. Dalle 15.30 il traffico dei treni è sospeso in entrambe le direzioni. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Gorizia, con tre mezzi, la Polizia e la Forestale. In fiamme, oltre ad alcune sterpaglie lungo la linea ferroviaria, anche una costruzione in legno di proprietà privata. Per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei soccorritori, il traffico dei treni è stato bloccato ed è stata interrotta la tensione elettrica lungo la linea. Alle 17, informa Rfi, quattro treni regionali avevano maturato fino a 80 minuti di ritardo. Di questi, due erano fermi a Gorizia e uno a Cormons (Gorizia); il quarto non è partito da Udine. Sono circa 400 - fa sapere Rfi - i passeggeri a bordo, a cui si sta prestando assistenza nelle stazioni di Udine e Gorizia; sono stati attivati i bus sostitutivi. (ANSA).