Estate: Autovie, traffico intenso in A4, code ai caselli

(ANSA) - TRIESTE, 6 LUG - Traffico intenso oggi sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete. Fin dalle prime ore della giornata in A4 si sono registrate code in entrata e uscita al casello di San Donà di Piave e rallentamenti, trasformati in alcuni momenti in code, a Latisana.

Gli spostamenti verso le località balneari e le altre destinazioni hanno contribuito a determinare code nelle prime ore del mattino anche in A23, in direzione nodo di Palmanova.

Alle 12 i flussi di veicoli risultano abbastanza scorrevoli su tutta la rete - informa Autovie - con qualche congestione temporanea in prossimità del nodo di Portogruaro. Permangono le code in entrata e uscita a San Donà di Piave e in uscita a Latisana. I mezzi pesanti - ricorda la Concessionaria - sono fermi e riprenderanno il transito dopo le 16. (ANSA).