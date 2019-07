Esof: video multilingue per 2020, da giapponese a triestino

(ANSA) - TRIESTE, 6 LUG - Lo slogan di Esof2020, la manifestazione della capitale della scienza che nel 2020 si svolgerà a Trieste, "Open knowledge, fair future", diventa internazionale e viene espresso in varie lingue, da quella planetaria per eccellenza, l'inglese, al tedesco, dal francese al giapponese, per finire con il dialetto triestino. E' il video che gli organizzatori hanno realizzato alla XI Conferenza Mondiale Giornalisti Scientifici appena conclusasi a Losanna, dove lo slogan stesso e la manifestazione sono stati presentati ufficialmente.

Successivamente alla presentazione, è stato chiesto ad alcuni dei giornalisti presenti di leggerlo nella propria lingua. Ne è venuto fuori un video simpatico e dal facile effetto moltiplicatore. La formula "Open knowledge, fair future" è stata scelta per "sintetizzare l'impegno verso la libera circolazione della conoscenza come presupposto per la riduzione delle disuguaglianze", in linea, "con la vocazione storica del sistema scientifico del capoluogo giuliano". (ANSA).