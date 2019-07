Porti: sopralluogo via mare ministro ungherese a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 05 LUG - Un sopralluogo nell'area ex Aquila del porto di Trieste è in corso da parte di una delegazione magiara, presieduta dal ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, e di delegazioni dell'Autorità portuale e della Regione Fvg.

L'area ex Aquila è al centro di un accordo tra una società pubblica magiara e le italiane Teseco e Seastok, che verrà sottoscritto in mattinata. Con l'intesa il governo di Budapest costruirà una base logistica nel porto di Trieste che velocizzerà l'export per le imprese magiare.

La delegazione, presenti anche il presidente dell'Authority, Zeno D'Agostino, e l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, è salpata dal Molo Audace di Trieste a bordo di un'imbarcazione della Guardia Costiera. Al sopralluogo partecipano anche i rappresentanti delle due aziende italiane.

