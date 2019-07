Moda: ITS, quest'anno all'insegna della sostenibilità

(ANSA) - TRIESTE, 5 LUG - Un evento "quasi" green ma sulla buona strada per diventarlo del tutto: quest'anno il focus di ITS - International Talent Support, il più importante concorso al mondo per giovani designer di moda, è sulla sostenibilità, argomento in merito al quale è stato messo in palio un premio, l'ITS Sustainability Award. La sostenibilità è un argomento importante nella moda: il fashion system è il secondo comparto fra i più inquinanti, dunque è alla ricerca di soluzioni per trasformarsi. Un'esigenza emersa fin dai portfolio degli oltre 800 iscritti all'edizione di quest'anno, come emerso da una analisi dei progetti ricevuti. Venerdì prossimo gli spazi del Magazzino 42 sulle Rive a Trieste ospiteranno la serata finale di ITS 2019, con giovani designer, giornalisti, addetti ai lavori, trend setter provenienti da tutto il mondo, per una due giorni di design e cultura. I finalisti saranno 26, provenienti da tutto il mondo, sei in particolare dalla Cina. (ANSA).