Rissa migranti Trieste: Polizia locale, tre arresti

(ANSA) - TRIESTE, 4 LUG - I tre migranti coinvolti in una rissa ieri pomeriggio in piazza Libertà, in cui a colpo di coltello sono rimasti tutti feriti - uno in maniera più seria - sono stati arrestati dalla Polizia locale per il reato di lesioni aggravate da utilizzo armi improprie o comunque oggetti atti ad offendere e rissa.

I tre sono tutti iracheni, di 23, 27 e 29 anni, e sono stati arrestati in flagranza di reato. Sono stati portati dapprima all'ospedale di Cattinara per le medicazioni quindi alla caserma S. Sebastiano di via Revoltella e infine al carcere di via Coroneo, dove sono stati chiusi. (ANSA).