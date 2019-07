Festival: al via Mittelfest. Pasovic, servono ponti non muri

(ANSA) - UDINE, 3 LUG - "Il Mittelfest è nato dopo il crollo del Muro di Berlino, e nella sua posizione di confine è oggi il 'muro' migliore che si possa avere: un muro fatto di arte, cultura, elementi che servono a costruire ponti più che muri".

Lo ha detto oggi a Cividale del Friuli (Udine), Haris Pasovic, regista e intellettuale di fama internazionale, direttore artistico del Mittelfest, il festival di musica, danza, teatro e arti visive dai Paesi della Mitteleuropa, la cui 28/a edizione si terrà dal 12 al 21 luglio nella città longobarda Patrimonio Mondiale dell'Unesco sul tema Leadership, declinato in arte, economia, famiglia e politica. Stamani Pasovic, insieme con il presidente dell'Associazione Mittelfest, Federico Rossi, ha illustrato alcune delle novità in programma. In particolare, sono in arrivo 6 forum di approfondimento che si snoderanno negli undici giorni del festival per offrire occasioni di riflessione e confronto su alcuni temi del mondo contemporaneo con protagonisti di levatura internazionale. (ANSA).



