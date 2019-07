Esof2020 si presenta a Conferenza giornalisti scientifici

(ANSA) - TRIESTE, 2 LUG - Esof2020 si è presentato ieri a Losanna, in Svizzera, dove si è aperta la Conferenza Mondiale dei Giornalisti Scientifici (WCSJ 2019), a cui partecipano oltre 1100 professionisti di tutto il mondo. Il team di comunicazione di Esof, guidato da Nico Pitrelli, ha illustrato i contenuti principali del Forum, che si terrà nel Porto Vecchio di Trieste dal 5 al 9 luglio 2020, a giornalisti dell'Europa orientale e balcanica, invitandoli a partecipare. E' stato inoltre ricordato che fino al 7 luglio è possibile avanzare proposte di eventi per i Programmi Science, Science to Business e Careers. Alla WCSJ 2019 è stato anche svelato il nuovo "claim" di Esof2020: "Open knowledege, fair future" che promuove l'idea di una conoscenza libera e condivisa, premessa per un mondo è un futuro più giusti. Quanto alla WCSJ, ad aprire la cerimonia ufficiale di inaugurazione è atteso oggi Carlos Moedas, Commissario europeo per la ricerca, la scienza e l'innovazione, che presenterà la sua visione del futuro della R&I in Europa.