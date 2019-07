Esercitazione Airsubsarex 2019 a Trieste di soccorso in mare

(ANSA) - TRIESTE, 2 LUG - Non è così solito trovare sul Molo Audace numerosi mezzi di soccorso di vigili del fuoco, ambulanze con i lampeggianti accesi e un elicottero dell' Aeronautica militare che atterra, rimane qualche minuto e poi riprende quota virando davanti a piazza Unità d'Italia. Per questo in tanti, turisti o semplici curiosi, si sono fermati lungo le Rive a guardare e fotografare una esercitazione che dalle 9:57 di stamani è proseguita fin quasi alle 13. Un'unità navale con equipaggio di specialisti nautici e una con personale NSSA dei Vigili del fuoco sono intervenute nel golfo per testare l'organizzazione SAR e il "Piano di soccorso per aeromobile incidentato in mare". Avendo partecipato anche un elicottero dell' Aeronautica Militare, per le operazioni di soccorso, al molo Audace, la Capitaneria di Porto ha chiesto il supporto del Comando VVF con l'invio di una partenza per l'assistenza alle operazioni di volo dell'elicottero. (ANSA).