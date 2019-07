Tecnologia: 'Speed Test' mapperà connessione imprese

(ANSA) - UDINE, 01 LUG - Uno 'Speed Test' mapperà la velocità di connessione a Internet delle aziende friulane per iniziativa di Confindustria Udine, che ha avviato "un progetto di monitoraggio capillare" per "accelerare il processo di cablatura" in Fvg. La Regione, con il programma Ermes, ha realizzato una rete in fibra ottica per oltre 2.600 km. La mappatura - con 'Speed Test' predisposto nell'ambito dell'attività del Digital innovation hub Udine e della piattaforma Ip4fvg - partirà dalle imprese associate a Confindustria Udine, per proseguire con i partner hub di Udine e il cluster Ditedi.

"Il progetto - ha osservato Fabiano Benedetti di Confindustria Udine - nasce dalla volontà della Commissione Innovazione di accendere i riflettori sulla priorità dell'accesso a Internet veloce quale fattore abilitante alla quarta rivoluzione industriale". "Lo speed test è un esempio di attività a servizio del territorio implementato dai Nodi del Digital Innovation Hub del Fvg", ha detto Stefano Casaleggi, direttore generale di Area Science Park.