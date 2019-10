Droga: sorpreso con 800 grammi cocaina, arrestato in Friuli

(ANSA) - UDINE, 01 LUG - Un cittadino albanese, di 30 anni, da tempo residente in Italia, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Udine dopo essere stato trovato in possesso di 800 grammi di cocaina che, per il suo elevato grado di purezza, avrebbe avuto al dettaglio un valore complessivo superiore ai 600 mila euro.

Lo stupefacente, insieme con sostanza da taglio, bilancini e tutto il necessario per confezionare le dosi, è stato rinvenuto e sequestrato al termine di una perquisizione eseguita nell'abitazione dell'uomo, a Tricesimo. L'attività è stata condotta a parziale conclusione di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Udine contro lo spaccio che ha portato a eseguire due perquisizioni a carico di altrettante persone che, in base ai riscontri investigativi, erano considerati esponenti di spicco dello spaccio in provincia.

(ANSA).