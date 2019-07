Turismo: PromoTurismoFvg, al via 'Live like a local'

(ANSA) - TRIESTE, 30 GIU - Arrampicarsi sugli alberi, scoprire botteghe artigiane, pedalare fra i castelli e colline moreniche, fare trekking fra i vigneti del Collio o assieme agli asini: sono queste le prime escursioni che PromoTurismoFvg propone ai turisti con "Live like a local", vivi come un abitante, che punta a far sentire i visitatori del Friuli Venezia Giulia parte integrante del territorio facendoli diventare a loro volta ambasciatori e promotori del territorio regionale. Vivendo una giornata accompagnati da abitanti della regione (i local ambassador) i turisti potranno quindi sentirsi non semplici visitatori, ma veri e propri cittadini temporanei immersi nella comunità locale. La prima 'experience' partirà il 13 luglio e prevede la conoscenza dell'ambiente naturale boschivo della regione per poi proseguire in settembre, fra visite di botteghe artigiane di Trieste e tour in bici fra i castelli delle colline moreniche per poi concludersi a ottobre con un trekking tra i vigneti del Collio.(ANSA).