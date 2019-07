Incendi: fieno in fiamme a Borgo grotta gigante

(ANSA) - TRIESTE, 30 GIU - La squadra del distaccamento di Opicina e l'autobotte della sede centrale dei Vigili del fuoco del comando provinciale dei Vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri in località Borgo grotta gigante per un incendio di una grossa quantità di balle di fieno che si è sviluppato in un sottopasso del raccordo autostradale RA 13.

Per le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare una minipale gommata Bobcat per "smassare" le balle di fieno ed evitare che il fuoco tornasse ad ardere. La paglia è stata cioè trasportata in una zona adiacente, dove è stata irrorata con ulteriore acqua. I vigili del fuoco dopo una notte al lavoro stanno ora ultimando le operazioni, sono invece ancora da accertare le cause dell'incendio. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri. (ANSA).