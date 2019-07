Trovato morto uomo disperso da ieri in mare a Grado

(ANSA) - TRIESTE, 29 GIU - E' stato trovato stamattina, verso le 7, il corpo senza vita dell'uomo disperso da ieri sera nella laguna di Grado (Gorizia). La vittima, nel pomeriggio di ieri, era impegnata in un'escursione in barca assieme ad alcuni amici.

Dopo essersi immerso in acqua per un bagno, l'uomo non era più risalito a bordo. L'episodio si è verificato nella zona di Taglio di Morgo vicino alla chiusa della valle Noghera. Diverse le squadre impegnate nelle ricerche, che hanno coinvolto la Guardia Costiera, i Vigili del fuoco del Distaccamento provinciale di Monfalcone, il Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico dei Vigili del fuoco di Trieste e un elicottero partito da Bologna. A terra le ricerche vengono coordinate dall'unità di crisi locale dei Vigili del fuoco. Sul posto i Carabinieri. (ANSA).