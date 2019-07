Migranti: da lunedì pattugliamenti misti Italia-Slovenia

(ANSA) - TRIESTE, 28 LUG - Partirà da lunedì prossimo il servizio di pattugliamento misto per il controllo del territorio al confine tra Italia e Slovenia per arginare il flusso di arrivi illegali in Friuli Venezia Giulia dal confine orientale.

Sulla stessa auto, dunque, dal primo luglio, agenti della Polizia italiana e della Polizia slovena effettueranno controlli in territorio italiano e, viceversa, poliziotti italiani saliranno a bordo con i colleghi sloveni per perlustrare il territorio sloveno. Nel servizio di pattugliamento non saranno presenti militari. (ANSA).