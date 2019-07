(ANSA) - UDINE, 27 GIU - "Alzare barriere ai confini per fermare gli arrivi è un'ipotesi al vaglio, testimonia l'attenzione del Viminale per gli ingressi irregolari dal confine orientale, ovvero dal Fvg. Su questo ci confronteremo con il ministro Salvini la prossima settimana, per mettere in campo tutti gli interventi necessari per fronteggiare l'immigrazione clandestina". Lo ha detto il Governatore Massimiliano Fedriga, a margine di un "Porti, logistica, grandi opere". (ANSA).