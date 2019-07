Eurotech: fornirà contapasseggeri ferrovie a francese Thales

(ANSA) - AMARO (UDINE), 27 GIU - Eurotech France S.A.S. - la controllata francese del Gruppo Eurotech che produce tecnologie embedded e leader nell'implementazione di soluzioni Industrial Internet of Things (IIoT) - fornirà alla Thales hardware embedded e software IoT per il sistema "CAVE" di "Conteggio Automatico di Passeggeri" delle nuove linee 15, 16 e 17 della metropolitana facenti parte del progetto Grand Paris Express.

Eurotech fornirà un minimo di 1.400 conta passeggeri, fino a un massimo di 4.250. Il progetto mira a conoscere in tempo reale il numero di utenti per vagone in ogni stazione, per alimentare le applicazioni di mobilità e migliorare i servizi. Société du Grand Paris potrà accedere in modo sicuro alle informazioni sul conteggio passeggeri e utilizzarne i dati. "Siamo stati selezionati da Thales e Grand Paris per fornire il sottosistema di conteggio passeggeri basato sul nostro sensore di conteggio DynaPCN combinato con i nostri software ESF ed EC", commenta Isabelle Jarniou, Managing Director di Eurotech France.