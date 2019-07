Cane chiuso in auto per ore a Udine, salvato dalla Polizia

(ANSA) - TRIESTE, 27 GIU - Nuovo caso di maltrattamento ai danni di animali. A Udine la Polizia di Stato ha salvato un cane chiuso in un Suv con targa inglese posteggiato da ore sotto il sole. A segnalare la presenza dell'animale, un Dogo argentino che giaceva esausto con i finestrini dell'auto completamente chiusi, erano stati alcuni passanti. All'arrivo, gli agenti della Volante hanno trovato il cane ansimante, disteso tra il vano anteriore e quello posteriore dell'auto, in evidente stato di sofferenza. Il portabagagli era stato adibito dal proprietario a cuccia improvvisata, con coperte e cuscini, c'erano delle crocchette, ma non acqua. Vista la gravità della situazione, uno degli agenti con un calcio, ha infranto un finestrino dell'auto. Il cane, sollevato di peso, portato all'ombra, bagnato e abbeverato, ha iniziato a riprendersi, fino all'arrivo di un veterinario. Giunto poco dopo sul posto, il proprietario di auto e cane, un cittadino romeno residente in Inghilterra, è stato denunciato per maltrattamento di animali.

(ANSA).