Alberto II di Monaco inaugura targa via Alpina a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 27 GIU - La targa che unisce il Principato di Monaco a Trieste attraverso la via Alpina è stata scoperta questa mattina in piazza dell'Unità d'Italia dal principe Alberto II di Monaco e dal sindaco del capoluogo giuliano, Roberto Dipiazza, alla presenza anche dell'ambasciatore in Italia del Principato, Robert Fillon, e del console del triveneto Anna Licia Balzan Polegato.

Per Alberto II di Monaco "questa cerimonia rafforza il legame tra Trieste e il Principato attraverso la via Alpina. Un legame forte che ci consente di scoprire questi posti e questa regione che ha un ruolo molto importante in Europa. Grazie per l'accoglienza e vi auguro un grande successo per il futuro".

"Abbiamo accompagnato il Principe a conoscere la città - ha detto Dipiazza prima della scopertura della targa - e sono orgoglioso che abbia apprezzato Trieste visto che vive in una delle città più belle del mondo".

Il Principe al termine della cerimonia si è concesso per qualche selfie con i numerosi fan intervenuti.