Tram Opicina: Nulla Osta Ustif, entro luglio progetto lavori

(ANSA) - TRIESTE, 26 GIU - L'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi, USTIF, organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dato il Nulla Osta Tecnico definitivo al progetto di manutenzione straordinaria necessario per riavviare in esercizio il famoso e storico tram di Trieste, che collega il centro della città con Opicina, sul Carso. Oggi, proprio in seguito all'arrivo del documento dall'Ustif, si è svolta una riunione tecnica operativa tra Comune di Trieste, Regione Fvg, la società cittadina di trasporti pubblici Trieste Trasporti e Mercitalia dove è stata indicata come fine luglio la scadenza entro la quale Mercitalia dovrà presentare un progetto esecutivo definitivo. L'attività preparatoria delle attività e delle diverse gare è già stata avviata per tempo, ora si tratta di curare l'approvvigionamento dei materiali da parte del Comune di Trieste. "Era l'ultima autorizzazione - commenta il sindaco Roberto Dipiazza - che ci mancava per poter avviare la fase operativa per il riavvio del Tram". (ANSA).