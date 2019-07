Viabilità: traffico intenso con code a tratti in A4 e A23

(ANSA) - TRIESTE, 25 GIU - Viabilità sotto pressione in più punti della rete autostradale di Autovie Venete fin dalle prime ore del mattino di oggi. Un mezzo pesante in panne fermo lungo la corsia di marcia dell'autostrada A4 tra Portogruaro e San Stino di Livenza verso Venezia, informa la Concessionaria, ha fortemente rallentato la circolazione, causando congestioni inizialmente tra Portogruaro e Cessalto e, successivamente, tra Redipuglia e Portogruaro. Incolonnamenti interessano anche la A23 tra Udine Sud e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) verso il bivio A4 e ci sono code in entrata alla barriera di Trieste Lisert. Il martedì si conferma come la giornata più difficile per il traffico a causa della ripartenza dei mezzi pesanti provenienti dall'Est Europa. Attualmente ci sono code a tratti fra Villesse e Portogruaro in direzione Venezia. (ANSA).