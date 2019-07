Gdf: Pordenone, sequestri e confische per 18 mln in 16 mesi

(ANSA) - PORDENONE, 25 GIU - Negli ultimi sedici mesi, in provincia di Pordenone, l'attività di Polizia Economico-Finanziaria del Comando della Guardia di Finanza ha registrato un elevato incremento dei sequestri per equivalente e confische eseguiti su delega dell'autorità giudiziaria pordenonese, che ammontano complessivamente a oltre 18 milioni di euro (circa il 56% del dato regionale del Friuli Venezia Giulia). E' il dato fornito stamani dal comandante provinciale delle Fiamme Gialle, colonnello Stefano Commentucci, nel corso della cerimonia per il 245/o anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. "Notevole incremento è rilevabile anche per la fenomenologia del "lavoro sommerso" - ha aggiunto Commentucci - con la scoperta di 703 lavoratori irregolari. Il dato, rilevato in maniera crescente sul territorio, si riferisce principalmente alla cosiddetta "esternalizzazione illecita" della manodopera.

