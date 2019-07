Migranti: rintracciati 18 stranieri al confine con Slovenia

(ANSA) - TRIESTE, 22 GIU - Un gruppo di 18 migranti è stato rintracciato questa mattina dagli agenti della polizia di frontiera a San Dorligo della Valle (Trieste), vicino al confine con la Slovenia. I migranti sono stati accompagnati al centro di fotosegnalamento della Caserma di Fernetti (Trieste) per le operazioni di identificazione. Ieri mattina polizia e carabinieri avevano individuato a Trieste, in via Valmaura, e nel comune di San Dorligo della Valle oltre 100 migranti, provenienti per lo più dal Pakistan, mentre camminavano in piccoli gruppetti vicino a zone boschive.

Quasi tutti, informa la Questura di Trieste, hanno richiesto la protezione internazionale. (ANSA).



