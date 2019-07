Musica: Concerti in Basilica, si apre con cinese Fiona Huu

(ANSA) - AQUILEIA (UDINE), 21 GIU - Sarà la violinista cinese Fiona Khuong Huu, appena dodicenne ma già affermata a livello mondiale, ad aprire la stagione 2019 dei Concerti in basilica domani sera ad Aquileia. L'artista cinese, accompagnata dalla orchestra d'archi 'Arrigoni' di san Vito al Tagliamento, interpreterà musiche di Mozart, Vivaldi ed Elgar. Dirigerà Domenico Mason.

Fiona Huu - vincitrice di numerosi e prestigiosi concorsi internazionali - è attualmente studia a New York ed è in Italia per una serie di concerti con l'orchestra sanvitese.

La stagione 2019 dei Concerti in basilica - organizzata dalla Fondazione Socoba in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia - proseguirà poi il 6 luglio con i Responsori di Leonardo Leo proposti dalla Nova Ars cantandi di Giovanni Acciai. (ANSA).