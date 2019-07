Gorizia: attenzione investigatori su personalità Facchettin

(ANSA) - TRIESTE, 21 GIU - Tra le varie piste che vengono seguite dagli investigatori per accertare le cause dell'esplosione della palazzina, una attenzione particolare viene destinata in queste ore all'analisi della personalità di Fabrizio Facchettin, di 50 anni, l'uomo disabile rimasto vittima insieme con altre due persone nello sventramento.

I carabinieri del Comando provinciale di Gorizia dopo accurate ricerche hanno individuato il profilo Facebook dell'uomo, intitolato 'fabrx arcangelo', dove la vittima si firmava con un nickname, 'fabrix 619'. E' proprio questo numero, 619, che potrebbe essere interpretato in vari modi, e che lo stesso Facchettin si era fatto tatuare su un avambraccio. Un numero che, se letto all' inglese, farebbe pensare a una data in prossimità della tragedia: 6 è il mese di giugno e 19 il numero del giorno del mese. (ANSA).