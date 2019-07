Barcolana: grande pesce in plastica per sensibilità ambiente

(ANSA) - TRIESTE, 21 GIU - Un maxi ‘sardone barcolano’ (una alice, ndr) costituito da bottiglie di plastica. Sarà realizzato apposta per essere il 'testimonial' scelto per sensibilizzare le persone al rispetto dell'ambiente dalla Società Velica Barcola Grignano che organizza la Barcolana, la regata più grande del mondo. Si tratta del progetto ‘Dalla pARTE del MARE’, realizzato in collaborazione con AcegasApsAmga, Despar, Comune di Trieste e Regione Fvg, e presentato oggi. In 13 punti vendita della catena di supermercati del territorio saranno installati contenitori dedicati in cui i cittadini potranno conferire dal 7 luglio all’8 agosto prodotti di plastica - possibilmente bottiglie e contenitori di liquidi - che poi verranno utilizzati dagli artisti di Scart per realizzare un pesce di 10 metri per 2 di altezza che sarà esposto in piazza Unità in occasione della Barcolana. Il presidente di Barcolana Mitja Gialuz: "Ciascuno di noi ha un piccolo pezzo di responsabilità nella cura del mare".

