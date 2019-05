Ricerca: Icgeb aprirà sedi in Cina e a Panama

(ANSA) - TRIESTE, 20 MAG - L'Icgeb, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, di Trieste, aprirà due nuove sedi, a Taizhou (Cina) e a Panama City (Panama). Lo ha annunciato oggi il direttore uscente ,Mauro Giacca, nel corso di una conferenza stampa, alla vigilia del Meeting annuale del Consiglio dei governatori di Icgeb che sancirà le due intese, con i governi cinese e panamense, i quali finanzieranno ciascuno la realtà del proprio Paese con 2 milioni di euro all'anno.

Taizhou è una città di 5 milioni di abitanti dove, ha spiegato Giacca, "è stato realizzato un parco scientifico al cui interno lavorano 800 imprese nel settore biomedicale, comprese le sussidiarie di alcune grandi multinazionali farmaceutiche. Il ruolo di Icgeb sarà far da volano nella ricerca di nuovi farmaci e terapie per tumori e malattie degenerative". In fase avanzata di realizzazione è la sede di Panama City, nella Ciudad del Saber, Parco scientifico finanziato dal Governo, che mira a diventare un hub scientifico dell'area. (ANSA).